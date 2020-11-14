بعد اتفاق جوبا للسلام.. انسحاب قوات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة من دارفور نهاية 2020

2020/11/14 | 10:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد في تقرير مشترك رفع إلى مجلس الأمن الدولي بإنهاء وجود قواتهما المشتركة لحفظ السلام في دارفور في 31 ديسمبر بعدما أِشادا بالتأثير الإيجابي للتحول السياسي في السودان على حماية المدنيين.

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