2020/11/14 | 10:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلمان الاقليم يعقد جلسة بشأن قانون العجز المالي ويعقّب على اجتماع الرئاسات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/14 | 10:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان الاقليم يعقد جلسة بشأن قانون العجز المالي ويعقّب على اجتماع الرئاسات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمان الاقليم يعقد جلسة بشأن قانون العجز المالي ويعقّب على اجتماع الرئاسات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).