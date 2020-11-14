10 نواب كرد يقاطعون اجتماعات الرئاسات في إقليم كردستان

2020/11/14 | 10:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/أربيل..

أعلن 10 نواب كرد في مجلس البرلمان الاتحادي مقاطعتهم الإجتماع المزمع عقده بين الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان للخروج بموقف حول اقرار قانون العجز المالي.

والنواب يشكلون كتل المعارضة الكردية وهم كلا من: أحمد الحاج رشيد، ريبوار كريم، كاوه محمد، سركوت شمس الدين، سروه ونس، يسرى رجب، غالب محمد، بهار محمود ، هوشيار عبدالله، مثنى أمين.

وقال النواب في بيان مشترك اليوم اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “لا نرى بأن الحاجة تستدعي عقد اجتماع بين الرئاسات الثلاث في الاقليم، والممثلين الكرد في البرلمان الاتحادي”.

واضاف البيان أن “الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم تتحملان المسؤولية ازاء هذا الوضع، ومسألة الرواتب والنفط واضحة ولا تحتاج الى عقد اجتماع”.

وأشار النواب إلى أن “الفرصة ماتزال سانحة وتستطيع حكومة الاقليم إرسال وفد الى بغداد، وان تسارع في ابرام اتفاق جديد وشامل وشفاف وقوي مع الحكومة الاتحادية على اساس الدستور”.انتهى 15 ع

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