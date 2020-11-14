الحشد الشعبي يطلق عملية خدمية واسعة لإسناد الدوائر البلدية في أمانة بغداد

2020/11/14 | 10:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت هيئة الحشد الشعبي، السبت، عن اطلاق عملية خدمية واسعة لإسناد الدوائر البلدية في أمانة بغداد.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “هيئة الحشد الشعبي اطلقت، اليوم، عملية خدمية واسعة لإسناد الدوائر البلدية في أمانة بغداد وجاءت العملية استعدادا لموسم الشتاء وخدمة لأهالي مناطق بغداد”.وأضاف البيان أنه “شاركت في العملية العشرات من آليات الحشد وعدد من منتسبيه”.



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