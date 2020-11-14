2020/11/14 | 10:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت، أنها وجهت بتقديم دراســـة بشأن بطاقات الناخبين غير المستلمة والمفقودة، فيما نفت فقدان أربعة ملايين بطاقة ناخب.وقالت الناطقة الإعلامية الرسمية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن ” الإدارة الانتخابية وجهت بتقديم دراسة بشأن بطاقات الناخبين غير المستلمة والمفقودة ،وتم تشكيل لجان تحقيقية لمعرفة ملابسات حادث فقدان عدد من بطاقات الناخبين ومعرفة الموظفين المقصرين ومعاقبتهم قانونياً”.وأضافت الغلاي أنه “تم تعطيل وإلغاء البطاقات المفقودة كافة، ولن تعود صالحة للعمل إطلاقاً، ولا يمكن لغير صاحب البطاقة الرسمي أن ينتخب ،وذلك لتقاطع البصمة في جهاز التحقق الالكتروني الذي يعتمد على البيانات الرسمية والحيوية (الصورة الشخصية وبصمة الأصابع العشرة).ونفت الناطقة باسم المفوضية “الأنباء التي تتحدث عن فقدان أربعة ملايين بطاقة ناخب”، مشيرة إلى أنه “لا يوجد مثل هذا العدد من البطاقات المفقودة، والفقدان جرى في انتخابات سابقة، حتى قبل العام 2018”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات توضح حقيقة فقدان 4 ملايين بطاقة ناخب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات توضح حقيقة فقدان 4 ملايين بطاقة ناخب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).