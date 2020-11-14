تصفيات كأس العالم: أوروغواي تهزم كولومبيا بـ 3 أهداف

2020/11/14 | 10:26 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تغلب منخب أوروغواي على نظيره الكولومبي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمتعهما، مساء الجمعة، على ملعب “ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز”، ضمن منافسات الجولة الثالثة، في تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لكأس العالم 2022.

أنهى المنتخب الأوروغوياني الشوط الأول متفوقاً بهدف نظيف، سجله إدينسون كافاني، مهاجم مانشستر يونايتد، بعد 5 دقائق على بداية اللقاء، من تسديدة زاحفة على يسار الحارس الكولومبي.

وأضاف النجم لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، ثاني أهداف منتخب السيليستي، في الدقيقة 54، من عمر المباراة، عن طريق ركلة جزاء، وبذلك عزز صدارته كهداف تاريخي لتصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة للمونديال، برصيد 25 هدفاً، وتفوق على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يمتلك 22 هدفاً.

وتعرض ياري مينا، مدافع كولومبيا، للطرد في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ورفع منتخب أوروغواي ، رصيده للنقطة السادسة، ليحتل المركز الرابع، بجدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لمونديال 2022، بينما توقف رصيد منتخب كولومبيا، عند 4 نقاط، في المركز السادس.

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