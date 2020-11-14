2020/11/14 | 10:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : دولية} كشف مدرب دينامو كييف، الروماني، ميرسيا لوشيسكو، ما قاله لقائد فريق برشلونة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب نهاية مواجهة فريقيهما، يوم الأربعاء الماضي، في دوري أبطال أوروبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب دينامو كييف يكشف كواليس حديثه مع ميسي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب دينامو كييف يكشف كواليس حديثه مع ميسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).