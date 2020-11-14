التربية: ١٠ ملايين طالب وطالبة سيلتحقون بالمدارس والدوام سيكون بطريقتين

2020/11/14 | 10:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} اكد وزير التربية، علي حميد مخلف الدليمي، ان 10 ملايين طالب وطالبة سيلتحقون بالمدارس بعد استئناف العام الدارسي الجديد، مشيرا الى ان الدوام في ظل جائحة كورونا سيكون بطريقتي الدوام التقليدي والتعليم عن بعد.

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