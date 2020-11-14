الجبهة العربية تطالب بعملية عسكرية والاستعانة بالحشد الشعبي جنوب كركوك

2020/11/14 | 10:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كركوك..

طالب القيادي في الجبهة العربية في كركوك تحرير العبيدي، السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل العاجل لإيقاف نزيف الدماء جنوبي كركوك، مشددا على ضرورة انطلاق عملية عسكرية والاستعانة بالحشد الشعبي جنوب كركوك.

وقال العبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “ومنذ أشهر وتنظيم داعش يقوم بعمليات شبه يومية تستهدف المواطنين والقوات الأمنية في مناطق الحويجة والرشاد والرياض، دون أي تحرط فعلي للحكومة لإيقاف تمدد التنظيم”.

وأضاف أنه “طالبنا مرارا بزيادة أعداد القوات الأمنية المتواجدة في تلك المناطق وتفعيل الجهد الاستخباري والاستعانة بالحشد الشعبي باعتباره قوة ضاربة، وأصبحت خبرة في حرب المناطق الوعرة جغرافيا”

وأشار العبيدي إلى أنه “لايمكن أن نفقد يوميا شبابنا بهذه الطريقة، دون تحرك جدي وسريع بإرسال قوة عسكرية والقيام بعملية أمنية لملاحقة خلايا داعش في الجزر والوديان القريبة، وإلا فأن قوة داعش الإرهابي قد تتطور في المرحلة المقبلة”.

وهاجم تنظيم “ داعش” الاجرامي يوم أمس الجمعة نقطة أمنية تابعة لقوات الشرطة الاتحادية في منطقة وادي الخنازير الواقعة جنوبي كركوك، أدى إلى استشهاد وصابة 6 مواطنين.



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