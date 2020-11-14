عالم : المرضى الذين لا يعانون من أعراض “كوفيد-19” يشكلون 20-40 %

2020/11/14 | 10:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

أعلن عضو الأكاديمية الصينية لعلوم الهندسة، تشونغ نانشان، اليوم الجمعة، أن السمة الرئيسية للمصابين بفيروس “كوفيد-19” دون أعراض هي معدل نقل العدوى العالي.

وقال “نانشان”، عالم الأوبئة الرائد في الصين، خلال الندوة الروسية الصينية، التي جرت في شكل مؤتمر بالفيديو: “المرضى الذين لايعانون من أعراض “كوفيد-19″ يشكلون 20-40 بالمئة من العدد الإجمالي للحالات”.

وأضاف الأكاديمي الصيني أن سمتهم المميزة الرئيسية هي النقل المرتفع للعدوى نسبيا”، مشددا على على أن هذه الظاهرة تتطلب أقصى درجات الاهتمام.

ويعتقد المختص الصيني أنه في حالة الإصابة بالعدوى في التجمعات التي لا يعرف مصدرها، من الضروري إجراء اختبار شامل لجميع سكان المنطقة.

وفقا لأحدث بيانات موقع “وورلدميتر” المتخصص في رصد تطورات تفشي الوباء المنتشر حاليا حول العالم، بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس “كوفيد-19” في الصين – 8684039 حالات وعدد الوفيات – 128165 حالة، وتماثل للشفاء – 8064548 شخصا.انتهى 25

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