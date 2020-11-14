الأنواء الجوية تتوقع عودة الأمطار الرعدية للمنطقة الجنوبية

2020/11/14 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت (14 تشرين الثاني 2020)، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد لليوم واليومين المقبلين، فيما اشارت إلى أن الأمطار ستعود إلى المنطقة الجنوبية.

وبحسب جدول توضيحي صادر عن الهيأة وتلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، مدى الرؤية (8-10) كم".

وأشارت الهيأة إلى أن "المنطقة الشمالية سيكون طقسها صحواً مع بعض الغيوم، ليتحول تدريجيا إلى غائم، ولا تغير في درجات الحرارة، مع رياح متغيرة الاتجاه، وخفيفة السرعة (05-10) كم/س، مدى الرؤية (6-8) كم".

وأوضحت، أن "المنطقة الجنوبية سيكون الطقس فيها صحواً مع بعض القطع من الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، مدى الرؤية (8-10) کم".

بينما يوم غد الأحد، سيكون الطقس في المنطقة الوسطى والشمالية، غائماً جزئياً وأحيانا غائم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10) کم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم".

وبيّنت، أن "المنطقة الجنوبية سيكون الطقس فيها غائماً جزئياً إلى غائم، مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة، منها تكون رعدية أحيانا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا".

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