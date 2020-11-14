تحذير أميركي من “التفاؤل المفرط” بنجاح لقاح “فايزر”!

2020/11/14 | 10:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات حثَّ خبير صحي أميركي، الجمعة، على التريث وعدم التفاؤل “المفرط” بعد إعلان نجاحات حققها لقاح “فايزر”؛ لأن التأكد من مسألة النجاعة يتطلب وقتا طويلا كما يحتاج إلى تلقيح عدد كبير من الناس.وتساءل رئيس قسم الأمراض المعدية في جامعة ألاباما، جيني مارازو، حول عدد الأشخاص الذين يمكن مدهم باللقاح قبل نهاية العام …

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