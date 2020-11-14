2020/11/14 | 10:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حث مركز الاعلام الرقمي، الجمعة، مؤسسات العراق التعليمية “الحكومية والاهلية” على ضرورة التغلب على التحديات وتجاوز الاخطاء التي واجهت تطبيق مشروع التعليم الالكتروني في العام الدراسي الماضي، من خلال الاستخدام الامثل للمنصات التعليمية واستغلال المزايا التي تتمتع بها هذه المنصات المدعومة من شركات عالمية محترفة ومتخصصة.وذكر فريق المركز في بيان اصدره …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الرقمي: يجب تجاوز الاخطاء التي واجهت التعليم الالكتروني في العام الماضي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الرقمي: يجب تجاوز الاخطاء التي واجهت التعليم الالكتروني في العام الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).