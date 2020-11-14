الكمارك تعلن إعادة إصدار مواد غذائية متنوعة في مركز كمرك طريبيل

2020/11/14 | 10:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الجمعة، اعادة اصدار مواد غذائية مخالفة للضوابط و التعليمات.وذكر بيان للهيئة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن” كوادرها في مركز كمرك طريبيل أعادت اصدار مواد غذائية ( حصائب ذرة + نكهات غذائية ) مخالفة للضوابط و التعليمات.واضاف “وقد تمت عملية اعادة الاصدار وفقا للتعليمات والضوابط …

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