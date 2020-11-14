2020/11/14 | 10:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البصرة / نينا / استنكرت مديرية مرور البصرة الاعتداء على منتسبيها اثناء قيامهم بمحاسبة سائق مركبة لمخالفة الانظمة المرورية في قاطع العشار وسط البصرة .واوضحت المديرية بحسب بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه " تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبين الاعتداء على منتسبين من المرور في قاطع العشار الجنوبي تقاطع الفراهيدي أثناء قيامهم بواجبهم في تنظيم حركة السير والمرور ورصد المخالفات المرورية بعد ان تم محاسبة سائق مركبة لمخالفة الوقوف سايد ثاني بموجب القانون وبعد فرص الغرامة قام بتمزيق وصل المخالفة ورميه بوجه الضابط وتهجم على المفرزة وأتصل بذويه فحضرت مجموعة من الأشخاص عددهم أكثر من 15 شخصا يحملون (السكاكين وقامات) وتهجموا على المنتسبين .واضاف تم إلقاء القبض على(ستة) منهم وإقامة دعوى قانونية بحقهم وقرر قاضي التحقيق توقيفهم في مركز شرطة العزيزية.



/انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرور البصرة تستنكر الاعتداء على منتسبيها اثناء اداء الواجب من قبل سائق مركبة مخالفة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرور البصرة تستنكر الاعتداء على منتسبيها اثناء اداء الواجب من قبل سائق مركبة مخالفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).