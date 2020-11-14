إرتفاع حصيلة هجوم داعش على القوات الامنية في كركوك الى 6 اشخاص

2020/11/14 | 10:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر أمني عراقي مسؤول اليوم السبت إرتفاع حصيلة الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على قوات الشرطة الاتحادية جنوبي محافظة كركوك....

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