الاتحاد الكردستاني: الكرد ينتظرون من حكومة الإقليم رغيف الخبز لا الشعارات القومية

2020/11/14 | 10:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/السليمانية..

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي، السبت، أن الوقت الحالي والأزمة لايمر بها شعب إقليم كردستان لاتعطي للمزايدات القومية، مشيرا إلى الشعب الكردي ينتظر رغيف الخبز لا الشعارات.

وقال فقي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الشعب يعيش أوضاعا إنسانية صعبة، بسبب فشل حكومته في توفير معيشة آمنة وكريمة له، وعدم وجود الشفافية في مسأبلة العائدات المالية”، داعيا الى “التحرك سريعا من أجل الاتفاق مع الحكومة الاتحادية لتسليمها النفط، مقابل ضمان استمرار إرسال الأموال المخصصة للرواتب وبشكل منتظم وقانوني”.

وأضاف، أن “الحزب الديمقراطي كان يعول على الكاظمي مثلما عول سابقا على عادل عبد المهدي باعتبارهم أصدقاء للكرد، لكن المسألة لم تعد هكذا، بعد التصويت الأخير لمجلس النواب، حيث أصبح قانونا ملزما لايستطيع أحد التلاعب فيه”.

ولفت فقي إلى ان “الخطوة الأولى التي يجب على حكومة الإقليم معرفتها، بأن الشعب الكردي لن ينتظر طويلا لهذه الصراعات، ولم يعد بالأساس ينظر للشعارات القومية فهو يريد رغيف خبز يسد به رمق عائلته، وعليه يجب حل المشاكل نع بغداد بأقصى سرعة”.



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