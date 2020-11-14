نائب: يمكن الحوار مع بغداد لتوفير مستحقات اقليم كوردستان

2020/11/14 | 10:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية ان من الافضل لاقليم كوردستان ارسال وفد الى العاصمة بغداد للحوار مع الحكومة الاتحادية حول المستحقات المالية.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: يجب على حكومة اقليم كوردستان ارسال وفد رفيع المستوى الى العاصمة بغداد للحوار مع الحكومة الاتحاية لمناقشة مستحقات اقليم كوردستان المالية.

واضاف: يمكن الحوار حول قانون تمويل العجز المالي ومازال المجال مفتوحاً للحوار وتسليم النفط والحصول على مستحقات اقليم كوردستان لان المواطنين ينتظرون رواتبهم ولايمكن تاخيرها اكثر من ذلك.

وقال: الاتفاق مع الحكومة الاتحادية افضل لتوفير مستحقات المواطنين لانها اهم من كل شيء.

هذا وصادق مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت فجر يوم الخميس الماضي، على مشروع قانون تمويل العجز المالية دون موافقة ومشاركة الكتل الكوردستانية.

PUKmedia خاص ‌

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