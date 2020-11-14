الرئاسات الثلاث تناقش اقرار قانون تمويل العجز المالي

2020/11/14 | 10:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تعقد الرئاسات الثلاث في اقليم كوردستان اجتماعا موسعا يوم غد الاحد، لمناقشة اقرار قانون تمويل العجز المالي.

وقال مصدر مطلع لـPUKmedia: ان الرئاسات الثلاث في اقليم كوردستان ستعقد اجتماعا موسعا، يوم غد الاحد، مع ممثلي اقليم كوردستان في مجلس النواب والحكومة الاتحادية.

واضاف: ان الاجتماع سيناقش اقرار قانون تمويل العجز المالي من قبل مجلس النواب دون موافقة الكتل الكوردستانية.

PUKmedia خاص ‌

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