نيويورك تايمز: تصفية ثاني زعيم للقاعدة في شوارع طهران

2020/11/14 | 10:36 - المصدر: NRT عربية

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اكدت صحيفة نيويورك تايمز الاميركية مقتل ثاني زعيم لتنظيم القاعدة في شوارع العاصمة الايرانية طهران بعملية سرية نفذها عملاء اسرائيليون.

وذكرت الصحيفة، ان "الرجل الثاني في القاعدة، (عبد الله أحمد عبد الله)، الذي يطلق عليه الاسم الحركي (أبو محمد المصري)، تمت تصفيته بالرصاص في عملية نفذها عملاء إسرائيلييون، كانوا على متن دراجة نارية، في أحد شوارع طهران، بأمر من الولايات المتحدة".

ونقلت الصحيفة عن المصدار الاسرائيلية، أن "العملية تم تنفيذها، في السابع من شهر أب الماضي، اي قبل 3 أشهر، وكان أبو محمد المصري مع ابنته مريم، أرملة حمزة بن لادن، نجل أسامة بن لادن".

ولم توضح الصحيفة أي دور لعبته الولايات المتحدة في تنفيذ العملية، خاصة وأنها كانت تتعقب تحركات أبو محمد المصري وعناصر آخرين من "القاعدة" في إيران منذ سنوات.

هذا ولم تعلن السلطات الإيرانية رسميا عن مقتل أبو محمد المصري، الذي كان موجودا في إيران منذ عام 2003، حسب الصحيفة.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الاميركي (F.B.I) قد اعلن عن مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بعلموات تؤدي الى القبض على ابو محمد المصري او قتله.

ا.ح

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