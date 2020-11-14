2020/11/14 | 10:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد…

حذرت وكالة صحية تابعة للاتحاد الأوروبي من أن انتقال فيروس كورونا بين حيوانات المنك، قد يؤدي إلى تحوّر سريع للفيروس قبل أن ينتقل إلى البشر.

وأشارت الإرشادات الجديدة المحدّثة الخاصة بالمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها والمتعلقة بانتشار كورونا بين المنك، إلى أن الفيروس قادر على تكديس الطفرات بسرعة أكبر في هذه الحيوانات.

وفي الدنمارك، تم تشخيص 214 شخصا على أنهم تعرضوا لتغيرات بـ”سارس- كوف- 2″، مرتبطة بالمنك، وكانت 12 حالة منها تحمل طفرات فريدة، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويعتقد العلماء أن هذه الطفرات التي يطلق عليها اسم “المجموعة 5″، ذات حساسية منخفضة لتحييد الأجسام المضادة في كل من المنك والبشر.

وأشار بيان صادر عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى احتمالية ظهور متغيرات فيروسية بين حيوانات المنك في المستقبل، مشددا على ضرورة إجراء المزيد من التحقيقات حول طبيعة الطفرات وآثارها على اللقاحات المحتملة، وقدرتها على استفحال العدوى، ودورها في شدة الفيروس.

وأوصى المركز بأن تتبنى البلدان عددا من الإجراءات الوقائية في مزارع المنك بما في ذلك فحص العمال فيها والمقيمين على مقربة منها، ودراسة فيروس كوفيد-19 في حال رصده، والتحقق من وجود طفرات.

كذلك دعا المركز لفحص الحيوانات بشكل روتيني، وتبني تدابير احترازية إضافية للحدّ من انتشار الفيروس المحتمل من المنك إلى البشر.انتهى 25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير من تحوّر محتمل خطير لكورونا في حيوان المنك) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير من تحوّر محتمل خطير لكورونا في حيوان المنك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).