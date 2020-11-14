حكومة نتنياهو تستغل الفترة الانتقالية في الولايات المتحدة وتدفع بمخططات استيطانية واسعة - مديحه الأعرج

2020/11/14 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الأسبوعي من 7/11/2020-13/11/2020إعداد:مديحه الأعرج /المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانتستغل حكومة الاحتلال الاسرائيلي أبشع استغلال نتائج انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة والتغيير المتوقع في الإدارة الامريكية في 20 كانون الثاني/يناير المقبل في تنفيذ خطوات على الارض تكرس الضم الفعلي لمساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة ، في وقت تواصل فيه ادار ......





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