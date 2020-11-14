فرنسيس بيكون ( 1561 م _ 1626 م ) - غازي الصوراني

2020/11/14 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني فيلسوف انجليزي، مؤسس النزعة التجريبية الحديثة في الفلسفة، وهو "أول من حاول إقامة منهج علمي جديد يرتكز إلى الفهم المادي للطبيعة وظواهرها"([1])؛ وهو أيضاً، مؤسس المادية الجديدة والعلم التجريبي وواضع أسس الاستقراء العلمي؛ فالغرض من التعلم عنده زيادة سيطرة الإنسان على الطبيعة وهذا لا يمكن تحقيقه إلاَ عن طريق التعليم الذي يكشف العلل الخفية للأشياء. دعا أيضا "إلى النزعة الشكية فيما يتعلق بكل علم ......





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