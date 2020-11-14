النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يصدر توضح بشأن تمرير قانون الاقتراض

2020/11/14 | 10:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأصدر نائب رئيس مجلس النواب، بشير الحداد، السبت، بيانا جديدا بخصوص تمرير قانون الاقتراض.وقال الحداد، في بيان صحفي، إن “كلام رئيس مجلس النواب محمد الـحلبوسي أثناء مداخلتنا لطلب تأجيل التصويت على قانون تمويل العجز المالي في الجلسة الماضية، هو تأييد وتضامن مع مطلبنا وحث للكتل النيابية لاستجابة الطلب وعدم دفع الأمور باتجاه المقاطعة”.وأضاف …

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