الجبهة العراقية ترد على التسجيل الصوتي المسرب للصجري

2020/11/14 | 10:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..رفض القيادي في الجبهة العراقية النائب أحمد عبدالله عبد الجبـــــــوري، السبت، أي محاولة للألتفاف على المشروع الوطني الذي تتبناه الجبهة لانهاء التفرد بصناعة القرار في رئاسة السلطة التشريعية.وقال الجبوري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الاجتهاد الشخصي الذي صدر عن أحد السياسيين يمثل وجهة نظره الشخصية التي لا تعبر بالضرورة عن موقف الجبهة العراقية”.وحذر الجبــــــــــــوري من “خطورة فبركة التسريبات للتشويش على مواقف الجبهة العراقية في أصلاح البيت السياسي من الداخل بسياقات دستورية بعيدة عن المغامرة باستقرار العراق و حقوق جميع المكونات”.و أوضح الجبـــوري أن “وجهات نظر الجميع محترمة طالما أعتمدت النهج الدستوري الصحيح و أبتعدت عن رهن الشراكة بجهة سياسية أو مذهبية”، مشيرا الى أن “الجبهة تعتمد مشروعا عراقيا يستوعب تجربة طويلة كان فيها التخندق الضيق سببا رئيسيا في سنوات عجاف أنهكت العراق و شعبه وحان وقت التغيير بسياقات دستورية تضمن الشراكة في القرار و حماية أستقرار العراق و أخوة شعبه”.



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