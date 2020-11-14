2020/11/14 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدام بحق رئيس هيئة الاستثمار في محافظة ديالى، مشيرة إلى أن الأمر صدر استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن أمر الاستقدام في القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت، اليوم السبت (14-11-2020)، بإصدار محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحق رئيس هيئة الاستثمار في محافظة ديالى، موضحةً أن الأمر جاء على خلفيَّة منح إجازةٍ استثماريَّةٍ على قطعة أرضٍ بمساحة (15) دونماً خلافاً للضوابط والتعليمات. وتابعت الدائرة إنَّ المحكمة قرَّرت أيضاً وضع الحجز الاحتياطي على إجازة الاستثمار لحين إكمال التحقيق الإداريّ.وكانت الهيئة قد أعلنت في الحادي والعشرين من تموز الماضي عن صدور أمر استقدامٍ بحقّ رئيس هيئة استثمار محافظة كربلاء على خلفيَّة منح إجازةٍ استثماريَّةٍ قبل استكمال الشروط تتعلق بمشروع إنشاء فندق بقيمة (6,000,000) مليون دولارٍ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة الاتحادية: استقدام رئيس هيئة استثمار ديالى لمنحه إجازة خلاف الضوابط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة الاتحادية: استقدام رئيس هيئة استثمار ديالى لمنحه إجازة خلاف الضوابط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).