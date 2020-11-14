2020/11/14 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

تفاجأ جمهور كرة القدم العالمية أمس الجمعة، بإعلان الاتحاد المصري لكرة القدم، إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، قبل أن يتم حذف البيان الرسمي سريعًا.

البيان المحذوف، تم استبداله بآخر، أعلن خلاله اتحاد الكرة في مصر، إصابة 3 لاعبين، دون أن يكشف هويتهم، ما أثار الجدل عالميًا، بشأن حقيقة إصابة صلاح.

وسعى بعض الصحفيين إلى سؤال ليفربول عن الأمر، لكن المسؤولين في النادي الإنجليزي رفضوا التعليق، بينما لجأ آخرون إلى الاستفسار من الاتحاد المصري نفسه.

الاتحاد المصري من جانبه قرر عدم الرد على أسئلة الصحفيين التي وصلت له على تويتر، ليس ذلك فقط، بل قام بحظر صحفي إنجليزي، واصل السؤال عن حقيقة الأمر.

وهاجمت وسائل إعلام بريطانية، محمد صلاح، بعد أن اتهمته بعدم المسؤولية، إذ خرق اللاعب قواعد البرتوكول الطبي أثناء حضوره حفل زفاف شقيقه.

وبعد شد وجذب، خرج عمرو الجنايني، رئيس الاتحاد المصري، كاشفًا أن صلاح خضع إلى مسحة طبية جديدة، أكدت إصابته رسميًا بفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصة "كورونا" محمد صلاح .. "جريمة إعلامية مصرية" تحظر صحفي انكليزي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصة "كورونا" محمد صلاح .. "جريمة إعلامية مصرية" تحظر صحفي انكليزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).