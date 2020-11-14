الحداد يوضح :كلام الحلبوسي اثناء مداخلتنا هو تأييد وتضامن مع مطلبنا

2020/11/14 | 11:01 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / اوضح نائب رئيس مجلس النواب، بشير الحداد ان كلام رئيس مجلس النواب محمد الـحلبوسي أثناء مداخلتنا لطلب تأجيل التصويت على قانون تمويل العجز المالي في الجلسة الماضية، هو تأييد وتضامن مع مطلبنا وحث للكتل النيابية لاستجابة الطلب وعدم دفع الأمور باتجاه المقاطعة".وقال الحداد، في بيان صحفي،اليوم وكذلك لإعطاء الفرصة لمفاوضي أقليم كردستان للوصول إلى بغداد وحل الخلافات للخروج بالتوافق الوطني"./انتهى8

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