ميزان أوبك لشهر تشرين الاول: قائمة بدول رفعت وأخرى خفضت انتاجها من النفط.. ماوضع العراق؟

2020/11/14 | 11:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت منظمة اوبك ان العراق وليبيا رفعا انتاج المنظمة خلال شهر تشرين الاول الماضي الى اكثر من 322 الف برميل.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري واطلعت عليه السومرية نيوز ان “انتاج اوبك من النفط ارتفع بمقدار 322 الف برميل يوميا بسبب زيادة الإنتاج من العراق، وليبيا، ونيجيريا”.

واضافت ان “اجمالي انتاج اوبك ارتفع خلال شهر تشرين الاول الى 24.386 مليون برميل يوميا بالمقارنة مع 24.064 مليون برميل يوميا لشهر ايلول الماضي”.

وبحسب التقرير، فإن “أكبر زيادة في إنتاج أوبك جاءت من ليبيا التي وصل إنتاجها لنحو 454 ألف برميل يومياً، خلال شهر تشرين الأول الماضي، بزيادة تقدر بنحو 299 ألف برميل عن مستويات شهر أيلول، يليه العراق ليسجل زيادة يومية تقدر بنحو 148 ألف برميل عن مستوى إنتاج شهر أيلول الماضي، وبلغ إنتاج العراق من النفط خلال تشرين الأول نحو 3.835 مليون برميل يومياً.

وعلى نهج العراق سارت نيجيريا، التي سجل إنتاجها نحو 1.488 مليون برميل يومياً خلال شهر تشرين الأول الماضي، مرتفعاً بنحو 47 ألف برميل عن مستويات شهر أيلول.

واشارت الى ان “اكثر التخفيضات جاءت من الإمارات وأنغولا زفنزويلا ، مشيرة الى ان الامارت هبط إنتاجها اليومي بنحو 74 ألف برميل يومياً”.

وبدأ تحالف أوبك+ الذي يضم دول منظمة أوبك بقيادة السعودية والإمارات، مع عدد من كبار المنتجين المستقلين -على رأسهم روسيا- في تخفيض إنتاج النفط بداية من شهر مايو/أيار الماضي بواقع 9.7 مليون برميل يومياً، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب الذي شهد انهياراً حاداً في شهر أبريل/نيسان الماضي.

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