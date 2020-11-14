طبيب اخصائي يوضح اسباب ارتفاع الوفيات بكورونا بين الشباب

2020/11/14 | 11:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح طبيب اخصائي في الامراض الباطنية، اسباب ارتفاع نسبة الوفيات جراء الاصابة بفايروس كورونا بين الشباب.

وقال الدكتور داهات حويزي مدير مستشفى الشهيد هيمن لمعالجة المصابين بفايروس كورونا لـPUKmedia: هناك اسباب كثيرة لزيادة نسبة الوفيات بين الشباب جراء الاصابة بفايروس كورونا.

واضاف: ان بعض المصابين الشباب لديهم امراض مزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم وامراض القلب والسرطان وهذا يؤدي الى تفاقم اوضاعهم الصحية اثناء الاصابة بفايروس كورونا.

واوضح: من الاسباب الاخرى التي تؤدي الى وفاة الشباب هو الخوف من فايروس كورونا، لان الخوف يرفع من نسبة هرمون كورتيزل الذي يؤدي الى انخفاض نسبة مناعة الجسم، كما يؤدي الخوف الى زيادة نسبة تخثر الدم في الجسم وزيادة مخاطر الاصابة بجلطة الرئتين، كما تحدث حالة من ضيق التنفس عد المصاب الخائف ولايستجيب جسمه للادوية.

وقال الدكتور داهات حويزي: اغلب الشباب يهملون صحتهم عند الاصابة بفايروس كورونا ويتاخرون كثيرا في مراجعة المستشفيات وهذا يؤدي الى زيادة نسبة الالتهابات ولاتفيد الادوية والعلاجات المتوفرة وحتى بلازما الدم في انقاذهم.

وتابع: ان التشخيص الخاطئ للاصابة واستلام الادوية الخاطئة هي ايضا من الاسباب التي تؤدي الى زيادة حالات الوفاة وتدهور الاوضاع الصحية للمصابين، بالاضافة الى عدم قدرة المستشفيات الحكومية على استيعاب هذا الكم الكبير من المصابين وادخالهم في اقسام العناية المركزة، وهذا ايضا سبب مهم لعدم استطاعتنا على انقاذ حياة الشباب المصابين بفايروس كورونا.

واشار الى ان الجينات الوراثية ايضا لها فعاليتها لاشتداد اعراض الاصابة عند بعض الشباب، ولاحظنا بعض الاحيان ان جميع افراد العائلة يصابون بالفايروس مع ظهور اعراض شديدة لكن بعض العائلات تنجو من الاصابة وتتخطى الفايروس بشكل اسهل.

PUKmedia خاص ‌

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