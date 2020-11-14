نائب يهاجم المتاجرين بحقوق القومية الكوردية.. وآخر يطالب بغداد بعدم معاقبة موظفي الإقليم

2020/11/14 | 11:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جلسة سابقة لمجلس النواب

فوتو: أرشيف

منذ 18 دقیقة

353 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

اتهم النائب عن كتلة التغيير، هوشيار عبد الله، السبت، المتاجرين بحقوق القومية الكوردية بنهب ثروات الإقليم، فيما طالب رئيس الكتلة، النائب يوسف محمد، الحكومة الاتحادية بعدم معاقبة موظفين الإقليم على "أخطاء سلطته"، فيما اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، ان امتناع السلطة الحاكمة في إقليم كوردستان عن تسليم واردات النفط والمنافذ لعدة سنوات هو أحد أهم أسباب الأزمة المالية الراهنة.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبد الله، في تغريدة على "تويتر" اليوم، 14 تشرين الثاني 2020، "متی تترکون لغة المتاجرة بحقوق القومیة الکردیة؟! أو لستم انتم من تنهبون ثروات الكرد؟ ألیس بسبب فسادكم وفشلكم السياسي مازال موظفو الإقليم بلا رواتب منذ عدة سنوات؟".

وتابع "ثم من هم الذین یطعنوكم في ظهرکم؟ أليسوا هم أنفسهم الذين استلموا منكم الرشاوى من نفط الإقليم وتشترون منهم المناصب؟".

من جانبه أبدى رئيس كتلة التغيير، النائب يوسف محمد، رفض كتلته اللجوء الى معيار الاغلبية والاقلية في التصويت على القوانين المهمة في البرلمان، وخصوصا قانون العجز المالي، مطالبا بغداد بعدم معاقبة موظفين الإقليم على أخطاء سلطته.

وقال محمد في بيان، ان "مثل هذا المعيار لا ينسجم مع المبادئ الاساسية للنظام الفيدرالي والعيش المشترك"، مبينا أن "السلطات في اقليم كوردستان تمارس الكثير من الأخطاء، ولا تلتزم بالاتفاقات التي تبرمها مع الحکومة الاتحادیة، لكن لايمكن معاقبة الموظفين بسبب تلك الانتهاكات القانونية للسلطة هناك".

واضاف ان "كل برلماني يمثل ابناء الشعب العراقي من الاقلیم الى الوسط والجنوب دون تمييز، وكان الاحرى بهم الدفاع واقرار قانون الاقتراض لدفع رواتب جميع الموظفين بضمنهم موظفي الاقليم".

وأشار إلى أن "القوى السياسية التي تتفق على تشكيل الحكومة والقوانين المهمة الأخری کقانون الانتخابات وتقسیم الدوائر الإنتخابیة مع الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين، في حين تضرب جميع الاتفاقات عرض الحائط عندما يخص الامر رواتب الموظفين، متسائلا هل يمكن فرض عقوبة على موظفي اية محافظة في حال تمرد حكومتها المحلية على قوانين الحكومة الفيدرالية؟".

وردت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، السبت، بالقول إن " النواب أدوا واجبهم الوطني والأخلاقي تجاه الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية من خلال إقرار قانون تمويل العجز المالي، وأن امتناع السلطة الحاكمة في إقليم كوردستان عن تسليم واردات النفط والمنافذ لعدة سنوات هو أحد أهم أسباب الأزمة المالية الراهنة، وبالتالي لايحق للأحزاب الكوردية الاعتراض على تمرير هذا القانون".

وتابعت نصيف في بيان، ان "سلطة الإقليم هي جزء كبير من الأزمة المالية التي يمر بها العراق اليوم والتي بلغت مرحلة تأخير رواتب الموظفين، لأنها تمتنع عن دفع واردات النفط والمنافذ الحدودية وكافة الموارد إلى الحكومة الاتحادية، كما ان الأحزاب الحاكمة في الإقليم هي التي تتحمل المسؤولية عن عدم صرف رواتب موظفي الإقليم بسبب استحواذها على كافة الموارد وبشكل علني".

وأوضحت ان "اعتراض الأحزاب الكوردية على إقرار قانون تمويل العجز المالي غير مبرر، بل هو إحدى المسرحيات المستهلكة التي اعتادوا تأديتها أمام الشعب الكوردي بهدف التسويق لأنفسهم كأبطال قوميين ولإقناع الشارع الكوردي بأن بغداد هي السبب في حرمان الكورد من رواتبهم".

وأضافت ان "السلطة الحاكمة في أربيل وللأسف لم يكن لها أي موقف جيد مع الحكومة الاتحادية، بل كانت ومازالت ضد قضايا الشعب العراقي وقامت باستقطاب الفاسدين والخارجين على القانون وحتى الموساد افتتح له مكاتب في مدن الإقليم، واليوم تأتي سلطة الإقليم لتعترض على قرار اتخذه البرلمان الاتحادي لتجاوز الأزمة الراهنة".

وأردفت ان "الكتل الشيعية والسنية من حقها أن تتخذ أي قرار يهدف إلى حل مشكلة رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية بدون الاستئذان من الأحزاب الكوردية التي بسببها عانى الشارع الكردي من الحرمان من أبسط حقوقه".

وكان 10 نواب كورد في البرلمان قد أكدوا مقاطعتهم الاجتماع المزمع عقده بين الرئاسات الثلاث في إقليم كوردستان للخروج بموقف حيال اقرار قانون العجز المالي دون احتساب رواتب الاقليم، حيث قالوا في بيان مشترك اليوم، "لا نرى بأن الحاجة تستدعي عقد اجتماع بين الرئاسات الثلاث في الاقليم، والممثلين الكورد في البرلمان العراقي".

وأوضحوا ان "الحكومة العراقية وحكومة الاقليم تتحملان المسؤولية ازاء هذا الوضع، ومسألة الرواتب والنفط واضحة ولا تحتاج الى عقد اجتماع".

كما لفتوا الى أن "الفرصة ماتزال سانحة وتستطيع حكومة الاقليم إرسال وفد الى بغداد، وان تسارع في ابرام اتفاق جديد وشامل وشفاف وقوي مع الحكومة الاتحادية على اساس الدستور".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، علق في بيان رئاسي على تمرير قانون العجز بالقول، إنه "من المؤسف أن إقرار القانون قد تم بغياب التوافق الوطني، وتحديدا من المكون الكوردي، مما يشكل سابقة سلبية في العمل السياسي"، لافتا إلى ان "الترحيب بتوفير رواتب الموظفين في العراق لا يمكن أن يكون مكتملا من دون حل لرواتب أقرانهم من موظفي الإقليم، وهم مواطنون عراقيون لهم حقوقهم المنصوص عليها في الدستور".

وشدد صالح، على "ضرورة عدم تحميل المواطنين والموظفين تبعات الصراعات السياسية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم".

جدير بالذكر ان مجلس النواب صوت فجر الخميس الماضي، على قانون الاقتراض، بعد مفاوضات ماراثونية استمرت منذ ظهر الأربعاء، وتخللتها خلافات مع القوى الكوردستانية وباقي الكتل، حيث انتهى التصويت دون موافقة الكتل الكوردية.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يهاجم المتاجرين بحقوق القومية الكوردية.. وآخر يطالب بغداد بعدم معاقبة موظفي الإقليم) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يهاجم المتاجرين بحقوق القومية الكوردية.. وآخر يطالب بغداد بعدم معاقبة موظفي الإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).