رقم “هائل”.. التربية تكشف عدد الطلاب الذين سيباشرون الدوام.. وتتحدث عن الآليات

2020/11/14 | 11:22 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

قال وزير التربية، علي حميد مخلف الدليمي، ان 10 ملايين طالب وطالبة سيلتحقون بالمدارس بعد استئناف العام الدارسي الجديد، مشيرا الى ان الدوام في ظل جائحة كورونا سيكون بطريقتي الدوام التقليدي وكذلك التعليم عن بعد.

وخلال زيارته التي اجراها الى محافظة كربلاء، افاد الوزير علي الدليمي، ان “رئيس الوزراء شكّل لجنة خاصة لحل مشكلة نقص الأبنية المدرسية”، مؤكدا “توفير جميع الإمكانات لانجاح العام الدراسي المقبل في ظل جائحة كورونا”.

وبين ان “الزيارة تأتي للاطلاع على سير العملية الامتحانية والتربوية في المحافظة، حيث تم اللقاء بالعديد من المسؤولين وتفقد القاعات الامتحانية”.

وأشار الى ان “العملية التربوية وسيرها في البلد للأشهر المقبلة في ظل جائحة كورونا ستكون بطريقتي الدوام التقليدي من خلال التواجد في المدارس وكذلك التعليم عن بعد الالكتروني وان يوم السبت دوام للمدارس”.

وذكر ان “أكثر من 10 ملايين طالب وطالبة ولجميع المراحل الدراسية سينخرطون في المدارس”.

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