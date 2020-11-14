منح إجازة مخالفة للضوابط.. النزاهة تستقدم مدير استثمار ديالى

2020/11/14 | 11:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت هيئة النزاهة، السبت، استقدام رئيس هيئة استثمار ديالى لمنحه إجازة مخالفة للضوابط.



وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 تشرين الثاني 2020) إن "محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمرت باستقدامٍ رئيس هيئة الاستثمار في محافظة ديالى، على خلفيَّة منح إجازةٍ استثماريَّةٍ على قطعة أرضٍ بمساحة (15) دونماً خلافاً للضوابط والتعليمات".

وبحسب البيان، "قرَّرت المحكمة أيضاً وضع الحجز الاحتياطي على إجازة الاستثمار لحين إكمال التحقيق الإداريّ".

وأشارت الهيئة إلى انها "أعلنت في الحادي والعشرين من تموز الماضي عن صدور أمر استقدامٍ بحقّ رئيس هيئة استثمار محافظة كربلاء على خلفيَّة منح إجازةٍ استثماريَّةٍ قبل استكمال الشروط تتعلق بمشروع إنشاء فندق بقيمة (6,000,000) مليون دولارٍ".

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