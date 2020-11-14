بسبب سوء الأحوال الجوية.. إرجاء إقلاع مركبة

2020/11/14 | 11:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" عن إرجاء مهمة مأهولة لمركبة "كرو دراغون" من صنع شركة "سبايس أكس" إلى محطة الفضاء الدولية كانت مقررة اليوم السبت إلى يوم غد الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية.

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