'الضفادع البشرية' تحبط تهريب مخدرات في عمق أهوار ميسان

2020/11/14 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن إحباط تهريب 100 كغم من المخدرات بعملية إنزال جوي بـ"الضفادق البشرية" في عمق الأهوار الشرقية لمحافظة ميسان.

يتبع...

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