واشنطن بوست :نكسة كبيرة لترامب في طعنه لنتائج الانتخابات

2020/11/14 | 11:28 - المصدر: سفن سكاي

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واشنطن بوست..

محاولات ترامب للطعن في نتائج الانتخابات تعاني من مزيد من الانتكاسات

تعرضت جهود الرئيس ترامب المتعثرة للطعن في نتائج الانتخابات لضربتين مزدوجتين يوم الجمعة ، حيث واجه الجمهوريون نكسات قانونية متعددة ، كما منحت توقعات الحاله النهائية في سباق البيت الأبيض الرئيس المنتخب جو بايدن 306 أصوات انتخابية مدوية.

في المحكمة ، واجه الجمهوريون يوم الجمعة خسائر في ميشيغان وأريزونا وبنسلفانيا ، بينما انسحبت شركة محاماة كبرى أخرى من تمثيلها للرئيس.

في غضون ذلك ، توقعت ادسون ريسيرج فوز بايدن في جورجيا ، بينما انتصر ترامب في ولاية كارولينا الشمالية ، آخر الولايات التي تم استدعاؤها في السباق.

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