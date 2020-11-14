الرد السريع تنفذ انزالاً جوياً في عمق الاهوار الشرقية في ميسان

2020/11/14 | 11:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت فرقة الرد السريع، اليوم السبت، انزالاً جوياً في عمق الاهوار الشرقية في محافظة ميسان.

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