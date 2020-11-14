2020/11/14 | 11:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : بغداد} تمكنت قوة أمنية مشتركة، اليوم السبت، من القبض على متهم بقتل والده متخفيا في أحد الفنادق في العاصمة بغداد.

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