المفوضية تشكل لجانا للتحقيق في بطاقات الناخبين المفقودة

2020/11/14 | 11:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تشكيل لجان تحقيقية بشأن بطاقات الناخبين المفقودة، فيما اكد خبير قانوني امكانية استخدام هذه البطاقة من قبل اشخاص غير اصحابها الحقيقيين.

ونقلت صحيفة الصباح البغدادية اليوم السبت 14/11/2020، عن الناطقة الإعلامية الرسمية للمفوضية جمانة الغلاي، أن "الإدارة الانتخابية وجهت بتقديم دراسة بشأن بطاقات الناخبين غير المستلمة والمفقودة ، وتم تشكيل لجان تحقيقية لمعرفة ملابسات حادث فقدان عدد من بطاقات الناخبين ومعرفة الموظفين المقصرين ومعاقبتهم قانونياً".

وأكدت الغلاي أنه "تم تعطيل وإلغاء البطاقات المفقودة كافة، ولن تعود صالحة للعمل إطلاقاً، ولا يمكن لغير صاحب البطاقة الرسمي أن ينتخب، وذلك لتقاطع البصمة في جهاز التحقق الالكتروني الذي يعتمد على البيانات الرسمية والحيوية (الصورة الشخصية وبصمة الأصابع العشرة).

ونفت الناطقة باسم المفوضية الأنباء التي تتحدث عن فقدان أربعة ملايين بطاقة ناخب، مشيرة إلى أنه "لا يوجد مثل هذا العدد من البطاقات المفقودة، والفقدان جرى في انتخابات سابقة، حتى قبل العام 2018".

من جانبه اكد الخبير القانوني طارق حرب في حديث لـ PUKmedia، ان تشكيل المفوضية للجان التحقيقية يعني ان امر هذه البطاقات مهم ومؤثرة في الانتخابات.

واضاف طارق حرب الى ان "العلم تطور ومن أخذ هذه البطاقات بامكانه اعدادها الآن وبرمجتها بشكل معين يترتب عليه التزوير"، مشيرا الى ان "الشركتين اللتين توليتا امر بطاقات الناخبين شركات غير أمينة، وحتى رئيس الوزراء اعلن الرغبة في انهاء التعاقد مع هاتين الشركتين والتعاقد مع شركات جديدة"، لافتا الى ان "هناك شرط جزائي في العقد بين المفوضية وهاتين الشركتين وهو ان يدفع العراق مبلغ 850 مليون دولار عند افساخه".

وأوضح حرب ان "البطاقات المفقودة قد تكون فارغة وليس بها اسماء ناخبين، ويبدو ان العدد كبير لانه لو لم يكن كذلك لما شكلت المفوضية لجان تحقيقية في الامر"، مشيرا الى ان امام المفوضية اجراء اول وهو "التواصل مع الشركات الاجنبية المتعاقدة معها والبحث عن هذه البطاقات ومعرفة كيفية فقدانها، لان رقم البطاقات المفقودة خيالي وهو حوالي 4.5 مليون بطاقة وهو اكثر من عدد ناخبي اقليم كوردستان بأجمله على سبيل المثال، ومن تكون بحوزته هذه البطاقات فبإمكانه الفوز بأربع محافظات في الانتخابات بكل اريحية".

واشار حرب الى ان المفوضية في نهاية المطاف في حال عدم حل مشكلات هذه البطاقة فإنها ستلجأ الى ابطال هذه البطاقات، وهو ما يعني ان يبدأ الناخب باصدار بطاقة جديدة وذلك يحتاج الى اجراءات معقدة.

PUKmedia / فائق إيزدي

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