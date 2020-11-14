ريواز فايق: علينا اتخاذ الخطوة التي تصب في مصلحة المواطنين

2020/11/14 | 11:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت رئيسة اقليم كوردستان، ان الرئاسات الثلاث في اقليم كوردستان وممثلي الاطراف الكوردستانية سيناقشون موضوع اقرار قانون تمويل العجز المالي.

وقالت الدكتورة ريواز فايق خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: ان موضوع اقرار قانون تمويل العجز المالي من قبل مجلس النواب يحتاج الى دراسة ومناقشات مكثفة ويحتاج ايضا الى عقد جلسة لبرلمان كوردستان.

واضافت: انا اؤيد التعامل مع الامر الواقع واتخاذ اية خطوة تصب في مصلحة اقليم كوردستان والموضوع اصبح قانونا ويجب علينا التعامل مع هذا القانون.

واوضحت: علينا مناقشة تداعيات هذا الامر بكل مسؤولية فالموظف في العراق يستلم راتبين لكن الموظف في اقليم كوردستان لايعلم حتى مصير راتبه لحد الآن.

PUKmedia خاص ‌

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