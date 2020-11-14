ريواز فايق: علينا اتخاذ الخطوة التي تصب في مصلحة المواطنين

وقالت الدكتورة ريواز فايق خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: ان موضوع اقرار قانون تمويل العجز المالي من قبل مجلس النواب يحتاج الى دراسة ومناقشات مكثفة ويحتاج ايضا الى عقد جلسة لبرلمان كوردستان.
واضافت: انا اؤيد التعامل مع الامر الواقع واتخاذ اية خطوة تصب في مصلحة اقليم كوردستان والموضوع اصبح قانونا ويجب علينا التعامل مع هذا القانون.
واوضحت: علينا مناقشة تداعيات هذا الامر بكل مسؤولية فالموظف في العراق يستلم راتبين لكن الموظف في اقليم كوردستان لايعلم حتى مصير راتبه لحد الآن.
PUKmedia خاص
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