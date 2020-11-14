التربية.. 10 ملايين طالب سيلتحقون بالدراسة والداوم سيكون بطريقتين

2020/11/14 | 11:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة التربية، السبت، التحاق 10 ملايين طالب وطالبة بالمدارس بعد استئناف العام الدارسي الجديد، مؤكدة ان الدوام في ظل جائحة كورونا سيكون بطريقتي الدوام التقليدي وكذلك التعليم عن بعد.

وذكر وزير التربية علي حميد مخلف الدليمي، اليوم (14 تشرين الثاني 2020)، ان "رئيس الوزراء شكل لجنة خاصة لحل مشكلة نقص الأبنية المدرسية"، مؤكدا "توفير جميع الإمكانات لانجاح العام الدراسي المقبل في ظل جائحة كورونا".

واضاف، ان "العملية التربوية وسيرها في البلد للأشهر المقبلة في ظل جائحة كورونا ستكون بطريقتي الدوام التقليدي من خلال التواجد في المدارس وكذلك التعليم عن بعد الالكتروني وان يوم السبت دوام للمدارس".

واوضح، ان "أكثر من 10 ملايين طالب وطالبة ولجميع المراحل الدراسية سينخرطون في المدارس".

وكان المتحدث بإسم وزارة التربية، حيدر فاروق قد اعلن في وقت سابق عن اعتماد ألية الدوام بالانتساب، كأحد الآليات المتبعة في السنة الدراسية الجديدة، وهو قيام الأسر بتعليم أبنائهم المناهج الدراسية في المنزل".

ا.ح

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