البارزاني: حصة الإقليم حق وليست هبة 

2020/11/14 | 11:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، السبت، أن حصة الإقليم من الواردات الاتحادية حق، وليست هبة من أحد.

وكتب رئيس الحكومة على حسابه الرسمي في تويتر قائلاً: “إن حصة كوردستان من الواردات الاتحادية ليست هبة، إنما هي حق”.

وأضاف، “كما قلتُ سابقاً، يتعين أن تقوم العلاقة بين أربيل وبغداد على أساس الاعتراف بحقوق وواجبات كل طرف منهما بموجب الدستور”.

وأضاف رئيس الحكومة “يجب إعادة النظر بهذه السابقة الخطيرة بسرعة”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه “لا تزال لدينا فرصة لتصحيح هذا الظلم”.



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