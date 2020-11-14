2020/11/14 | 11:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اتهم النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، السبت، رئيس الجمهورية برهم صالح بالانحياز لحكومة اقليم كردستان على حساب الشعب العراقي، متسائلا عن موقف رئيس الجمهورية بعد ان صوت الاقليم لصالح الانفصال عن العراق.وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “رئيس الجمهورية برهم صالح عير موفق بجميع خطاباته بسبب انحيازه القومي الواضح حيث اصدر اغلب القرارات بالضد من تطلعات الشعب العراقي سيما بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي”.واضاف ان “صالح لم يصدر اي بيان بشان استفتاء الاقليم عن العراق وكيف للعراق دفع الاموال وحكومة الإقليم لم تلتزم بدفع أي من وارداتها لبغداد من سنوات كثيرة”.واشار الى ان “رئيس الجمهورية كان الاجدر به السكوت بعدما سكت عن قطع وتاخير الرواتب وقتل المتظاهرين في ساحات التحرير وعشرات الملفات المصيرية”.



انتهى/25د

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: اين كان رئيس الجمهورية حين صوت الاقليم لصالح الانفصال؟) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: اين كان رئيس الجمهورية حين صوت الاقليم لصالح الانفصال؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).