عملية استخبارية تطيح بإرهابي من داعش في بغداد

2020/11/14 | 11:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم السبت، الإطاحة بإرهابيّ من داعش في بغداد بعملية استخبارية.

وذكرت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية ،تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية ،الذي عمل آمر مفرزة ما يسمى "قاطع شمال بهرز" في منطقة الدورة ببغداد".

وأشار البيان إلى أنه "ومن خلال التحقيقات الأولية مع الإرهابي اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية ،وشغل المنصب أعلاه ،كما واشترك بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين في أثناء سيطرة العصابات الإجرامية على المحافظة قبل عمليات التحرير"، مبيناً أنه "تم ايداعه بالتوقيف لاستكمال التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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