بارزاني: حصة كوردستان من الواردات الاتحادية حق وليست هبة

2020/11/14 | 11:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، أن حصة الإقليم من الواردات الاتحادية حق، وليست هبة من أحد.وكتب رئيس الحكومة على حسابه الرسمي في تويتر قائلاً: إن “حصة كوردستان من الواردات الاتحادية ليست هبة، إنما هي حق”.وتابع “كما قلتُ سابقاً، يتعين أن تقوم العلاقة بين أربيل وبغداد على أساس الاعتراف بحقوق وواجبات كل طرف منهما بموجب الدستور”.وأضاف رئيس الحكومة “يجب إعادة النظر بهذه السابقة الخطيرة بسرعة”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه “لا تزال لدينا فرصة لتصحيح هذا الظلم”.

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