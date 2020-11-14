العدل تنفي إصدار عفو عن النزلاء المحكومين بقضايا الإرهاب

2020/11/14 | 11:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة العدل أنباء إصدار عفو عن النزلاء المحكومين بقضايا الإرهاب أو دونه.

وأكدت الوزارة في بيان أن الانباء التي تم تداولها في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إرسال قوائم بأسماء النزلاء المحكومين بالإعدام في قضايا إرهابية او دونها عارية عن الصحة، داعية الجميع إلى توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومة وضرورة تحري الحقيقة من مصادرها الرسمية قبل نشر أي خبر لا يتمتع بالمصداقية.

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