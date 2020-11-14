2020/11/14 | 11:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية جهوزية قانون الجرائم الالكترونية للتصويت عليه في مجلس النواب.

وأكدت اللجنة في بيان أنها سترفع القانون الى رئاسة البرلمان من أجل طرحه للتصويت بعد ان تمت قراءة القانون لأكثر من مرة وسيكون التصويت خلال اسبوع او أسبوعين، مبينة أن القانون يعالج الكثير من القضايا خاصة المرتبطة بالإنترنيت والموبايل وكل القضايا الإلكترونية، سيما تلك المتعلقة بابتزاز النساء ومعالجتها، حيث سيتضمن القانون عقوبات شديدة وتخصيص قاض بمكافحة الجرائم الالكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن النيابية: سيتم التصويت على قانون الجرائم الإلكترونية خلال الجلسات المقبلة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن النيابية: سيتم التصويت على قانون الجرائم الإلكترونية خلال الجلسات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).