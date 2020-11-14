البرلمان يحرّك 13 شكوى جزائية ضد أحد النواب

2020/11/14 | 11:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، السبت، تحريك ثلاث عشرة شكوى جزائية بحق النائب علي عبد الله الصجري بسبب "قذف وسب وتشهير" بحق رئيس مجلس النواب.



وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 تشرين الثاني 2020) إنه "في إطار متابعتها للتصريحات المتعلقة بمجلس النواب، فقد تبين للدائرة الاعلامية في المجلس قيام النائب (علي عبد الله حمود الصجري) بنشر خطابات اتهامية تسقيطية عبر وسائل التواصل الاعلامي المختلفة يتهم فيها رئيس مجلس النواب باتهامات باطلة لا اساس لها من الصحة ولا دليل عليها".

واشار البيان إلى أن "ذلك يشكل جريمة قذف وسب وتشهير واهانة لرئيس السلطة التشريعية".

وأكد البيان على "تحريك ثلاث عشرة شكوى جزائية بحق المومأ اليه حتى الان بعد ان عجز عن اثبات اتهاماته المأزومة وافتراءاته المجرد عن اي دليل او بينة".

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