انزال جوي في اهوار ميسان يحبط تهريب 100 كغم من المخدرات

2020/11/14 | 11:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..نفذت فرقة الرد السريع، السبت، إنزالاً بالضفادع البشرية في عمق الأهوار بمحافظة ميسان لاستهداف مهربي المخدرات، فيما أحبطت تهريب 100 كغم من المخدرات.وذكر بيان لإعلام الفرقة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “بناء على معلومات استخبارية وبإشراف من قيادة العمليات المشتركة نفذ أبطال فرقة الرد السريع بإسناد أبطال طيران الجيش إنزالاً بالضفادع البشرية في عمق الأهوار الشرقية لمحافظة ميسان ( هور أم النعاج )”.وأضاف البيان أن “عملية الإنزال رافقها تحرك قوة بالزوارق على أهداف يستخدمها المهربون من تجار المخدرات”، مشيراً إلى أنه “تم العثور على 100 كغم من المخدرات كان المخطط أن يتم إدخالها وتهريبها عبر مركز مدينة العمارة”.وتابع أنه “وبعد تنفيذ الواجب عادت القوة إلى قواعدها بسلام ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية أصولياً بالمواد المضبوطة”.



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