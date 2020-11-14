التطبيعية تخير الشرقاط والسماوة بين ثلاثة ملاعب

2020/11/14 | 11:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..خيرت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، نادي الشرقاط بين ثلاثة ملاعب لاختيار احداها ملعباً لمواجهة السماوة.

وقال رئيس لجنة المسابقات في الهيئة حيدر عوفي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “نادي السماوة قدم طلباً الى الهيئة التطبيعية بنقل مباراته امام الشرقاط الى ملعب اخر لاسباب امنية”.

واوضح ان “الهيئة التطبيعية، اختارت ملاعب الكرخ او التاجي او امانة بغداد، لإقامة المباراة وتترك للفريقين حق اختيار احد الملاعب”.

يذكر أن بطولة كأس العراق عادت من جديد بعد توقفها منذ اخر نسخة لها في عام 2018.



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